Соглашение на основе взаимнфх уступок (5букв) Неразрешимая на первый взгляд, трцд??ая ситуация (6букв) ы рабочей тетради возможны опечатки
Обществознание
Соглашение на основе взаимнфх уступок (5букв) Неразрешимая на первый взгляд, трцд??ая ситуация (6букв) ы рабочей тетради возможны опечатки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компромисс,конфликт...не точно
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