Согласна термохимическому уравнению : С + О2= СО2 +393 кдж. ВЫделилось 1179 кдж энергии в форме теплоты, и затраченный объем кислорода равен ?

Уравнение C + O2=CO2 + 393кДж 1моль Значит, при кол-ве кислорода(O2)= 1 моль, выделилось 393 кДж, а при выделении 1179 кДж - x Составим пропорцию При 1 моль O2 выделилось 393 кДж x моль O2 выделилось 1179 кДж -> х= 3 моль. Найдем объем кислорода по формуле V=Vm*n, где Vm=22,4 л/моль-> V=22,4 л/моль* 3=67,2(л) Постаралась объяснить коротко и ясно))