Сойка очень большая охотница до желудей осенью она летит в дубовый лес птичка зап??сает жёлуди на зиму
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Сойка очень большая охотница до желудей осенью она летит в дубовый лес птичка зап??сает жёлуди на зиму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сойка - очень большая охотница до желудей, осенью она летит в дубовый лес. Птичка запасает жёлуди на зиму.
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Литература
Литература