Сойка очень большая охотница до желудей осенью она летит в дубовый лес птичка зап??сает жёлуди на зиму

Русский язык
Сойка очень большая охотница до желудей осенью она летит в дубовый лес птичка зап??сает жёлуди на зиму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сойка - очень большая охотница до желудей, осенью она летит в дубовый лес. Птичка запасает жёлуди на зиму.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Добрый утрами памагите пажалуста 400 -2задаче заранее агромнай спасибо 5 класс
Ответить
Русский язык
У слова ключ несколько значений. Составь предложение с этим словом, чтобы у него б??ло значение "не отмычка"
Ответить
Алгебра
(2/13)^(-12) : (2/13)^(2) СРОЧНО!!!! ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
Ответить
Литература
Найдите шлюз пажажажажаж
Ответить
Литература
Различие повести и рассказа для 3 класса
Ответить