Сойка очень большая охотница до желудей осенью она летит в дубовый лес птичка зап??сает жёлуди на зиму

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Сойка очень большая охотница до желудей осенью она летит в дубовый лес птичка зап??сает жёлуди на зиму

Автор: Гость