Соьирательный числительный Держать (оба, обе) руками, прикрепить к (оба, обе) ботин??ам, есть за (оба, обе) щёки, приложить к (оба, обе) ногам. Помогите

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Соьирательный числительный Держать (оба, обе) руками, прикрепить к (оба, обе) ботин??ам, есть за (оба, обе) щёки, приложить к (оба, обе) ногам. Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обеими руками, прикрепить к обоим ботинкам,  есть за обе щёки, приложить к обеим ногам.
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