Соьирательный числительный Держать (оба, обе) руками, прикрепить к (оба, обе) ботин??ам, есть за (оба, обе) щёки, приложить к (оба, обе) ногам. Помогите

Русский язык

Соьирательный числительный Держать (оба, обе) руками, прикрепить к (оба, обе) ботин??ам, есть за (оба, обе) щёки, приложить к (оба, обе) ногам. Помогите

Автор: Гость