Сократите дробь и выделите из нее целую часть:а)20/8 15/10 28/21 10/6 14/4 б)40/15 56/12 42/9 22/4 50/6 пожалуйста побыстрей вопрос жизни и смерти мне очень нужен ответ

Математика
Сократите дробь и выделите из нее целую часть:а)20/8 15/10 28/21 10/6 14/4 б)40/15 56/12 42/9 22/4 50/6 пожалуйста побыстрей вопрос жизни и смерти мне очень нужен ответ
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