Сократите дроби и выделите их целые части: 40/16, 72/60, 1080/18, 168/96, 236/40, 488/80, 140/60, 144/64, 150/45.
Математика
Сократите дроби и выделите их целые части: 40/16, 72/60, 1080/18, 168/96, 236/40, 488/80, 140/60, 144/64, 150/45.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/16=10/4=2,2/4=2,1/2 72/60=36/30=18/15=6/5=1,1/5 1080/18=120/2=60 168/96=84/48=21/12=1,9/12=1,3/4 236/40=59/10=5,9/10 488/80=61/10=6,1/10 140/60=7/3=2,1/3 144/64=72/32=18/8=9/4=2,1/4 150/45=30/9=10/3=3,1/3
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