Сократите дробь 1). 58350/62250 2). 180108611172
Разное
Сократите дробь 1). 58350/62250 2). 180108611172
Ответ(ы):
Гость:
Первая дробь 389/415 вторая дробь 5003/16977
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