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сократите дробь 14 56 44100 3660
сократите дробь 14 56 44100 3660
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Сокращаем: 5/12; 14/15; 1/4; 3/10 Приводим к знаменателю 60: 25/60; 56/60; 15/60; 18/60
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