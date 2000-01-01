сократите дробь 14 56 44100 3660

сократите дробь 14 56 44100 3660

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сокращаем: 5/12; 14/15; 1/4; 3/10 Приводим к знаменателю 60: 25/60; 56/60; 15/60; 18/60
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