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Сократите дробь 2(a-b) (дробь) сa-cb
Сократите дробь 2(a-b) (дробь) сa-cb
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 (а-в) дробь с (а-в) Зачеркиваем (а -в) 2 дробь с
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