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Сократите дробь 2c+2d/5c+5d
Сократите дробь 2c+2d/5c+5d
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тогда все правильно..))
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