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Сократите дробь 30 двести сороковых , 225 300 тых
Сократите дробь 30 двести сороковых , 225 300 тых
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30/240=1/8, 225/300=3/4
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