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Сократите дробь 5с-5d/c-d
Сократите дробь 5с-5d/c-d
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5(c-d)/(c-d)(c+d)=5/(c+d)
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