Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Сократите дробь 7p-35 15-3p
Сократите дробь 7p-35 15-3p
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вынеси за скопав в первом 7(р-5) 3(5-р) поменяй знаки Там в начале мину и сокращай. Ответ 7 3
Похожие вопросы
1)Запишите химические свойства оснований в молекулярном, ионом полном и ионом сокращенном используя вещества: HCL, KOH, AgNO3, CO2, CuSO4. 2)Задача...
Какие орфограммы в слове пестреют
юра и антон играли в кегли и сбили всего 13кеглей сколко кеглей мог сбить каждый малчик если антон каждый раз сбивал болшечем юра
Сочинение на тему пословица
План сочинения на тему... "Чем ценно идейное содержание "Слово о полку Игореве"?" Спасибо заранее)
Решите неравенства x^2-5 (под корнем) / 3-x >=0
Кто прав западники и славянофины Эссе по литературе срочно!!!
Периметр прямоугольника 24 см. Длинна одной его стороны на 2 см меньше другой. Найдите площадь прямоугольника.
Приведите 4 примера, как искусство влияет на человека.
Котра година написати словами 7.00, 8.15, 22.15, 9.30, 21.30, 6.45, 19.45, 8.35
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск