Сократите дробь 7p-35 15-3p

Сократите дробь 7p-35 15-3p

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вынеси за скопав в первом 7(р-5) 3(5-р) поменяй знаки Там в начале мину и сокращай. Ответ 7 3
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