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Сократите дробь xy+xz/xy-xz
Сократите дробь xy+xz/xy-xz
Ответ(ы):
Ответил Гость:
= ( x( y + z )) / ( x( y - z )) = ( y + z ) / ( y - z )
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