Сократите если возможно следующие дроби 42/32 36/84 43/98 90/75 27/63 51/85 63/42 17/100 20/36 100/250
Математика
Сократите если возможно следующие дроби 42/32 36/84 43/98 90/75 27/63 51/85 63/42 17/100 20/36 100/250
Ответ(ы):
Гость:
Сейчас всё сделаем) 42/32 = 21/16 36/84= 9/21= 3/7 43/98=нельзя 90/75=18/15 27/63= 3/7 51/85=нельзя 63/42= 9/6=3/2 17/100=нельзя 20/36=5/9 100/250=10/25= 2/5 А вообще пробуй делать сам,потому что как ты сейчас выучишь, так ты и дальше будешь понимать.
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