Сократите текст чтоб получился краткий конспект Самым обширным русским владением в удельную эпо¬ху стала Новгородская земля, включавшая пригороды Новго¬рода — Псков, Старую Руссу, Великие Луки, Торжок, Ладогу, обширные север...

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Сократите текст чтоб получился краткий конспект Самым обширным русским владением в удельную эпо¬ху стала Новгородская земля, включавшая пригороды Новго¬рода — Псков, Старую Руссу, Великие Луки, Торжок, Ладогу, обширные северные и восточные территории, где жили пре¬имущественно финно-угорские племена. К концу XII в. Новго¬роду принадлежали Пермь, Печора, Югра (область по обоим склонам Северного Урала). Новгород господствовал на важнейших торговых путях. Ку¬печеские караваны с Днепра шли по Ловати через озеро Иль¬мень по Волхову в Ладогу; здесь путь раздваивался — по Неве на Балтику, в Швецию, Данию, в Ганзу — торговый союз севе¬рогерманских городов; по Свири и Шексне на Волгу в севе¬ро-восточные княжества, в Булгарию и далее на восток. Для Новгорода, города торгово-ремесленного, такое местоположе¬ние было жизненно важным. В истории Киевской Руси Новгород всегда занимал особое место. Он долго соперничал с Киевом. Правда, Киев взял верх, но Новгород сумел сохранить известную обособленность и самостоятельность. Княжеская власть никогда не была здесь прочной и зависела от позиции новгородских «мужей». В Новгороде сложилась традиция заключения с князем дого¬вора. После смерти Владимира Мономаха бояре добились, чтобы наместники (в Новгороде они назывались посадники) не присылались из Киева, а выбирались на вече из числа новгородцев. В 1136 г., изгнав неугодного князя Всеволода Мстиславича, новгородцы сделали вече своим высшим орга¬ном власти и стали призывать угодного им князя на княжение. Новгород превратился, по существу, в средневековую респуб¬лику. Такое своеобразное развитие новгородской истории побуж¬дало и побуждает исследователей объяснять его. Понятно, что причины следует искать в особенностях социально-экономиче¬ского и политического уклада жизни новгородцев.

Автор: Гость