Сократите второй абзац текста и запишите его. Синицы-лесные птицы и могут быть встречены у нас в любой сезон. Во внегнездовое время они держатся смешанными стайками , охотно посещают места подкормки в парках. Все синицы - дупл...

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Сократите второй абзац текста и запишите его. Синицы-лесные птицы и могут быть встречены у нас в любой сезон. Во внегнездовое время они держатся смешанными стайками , охотно посещают места подкормки в парках. Все синицы - дуплогнездники, некоторые из них сами себе выдалбливают дупла, другие занимают естественные ниши в деревьях или пустующие дупла дятлов. Многим синицам свойственно запасание корма.
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Можно убрать 2-ое предложение и последнее.
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