Сократить дробь

Сократить дробь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Y^1/2*(y^1/2-16)/5(y^1/4+4)=y^1/2*(y^1/2-4)(y^1/2+4)/[5(y^1/4+4)= =y^1/2*(y^1/4-4)/5
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