Солнце - космическое тело в Солнечной системе,которое излучает огромное количест??а света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему?

Окружающий мир
Солнце - космическое тело в Солнечной системе,которое излучает огромное количест??а света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луна отражает свет Солнца.
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