Солнце - космическое тело в Солнечной системе,которое излучает огромное количест??а света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему?

Окружающий мир

Солнце - космическое тело в Солнечной системе,которое излучает огромное количест??а света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему?

Автор: Гость