Солнце – космическое тело в Солнечной системе, которое излучает огромное количество света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему? 1) Луна является звездой 2) Луна – самый крупный объект Солнечной системы 3) Лу...

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Солнце – космическое тело в Солнечной системе, которое излучает огромное количество света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему? 1) Луна является звездой 2) Луна – самый крупный объект Солнечной системы 3) Луна расположена ближе к Земле, чем к Солнцу 4) Луна отражает солнечный свет выберите правелиный ответ

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