Солнце – космическое тело в Солнечной системе, которое излучает огромное количество света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему? 1) Луна является звездой 2) Луна – самый крупный объект Солнечной системы 3) Лу...

Окружающий мир
Солнце – космическое тело в Солнечной системе, которое излучает огромное количество света и тепла. Ночью мы видим Луну также светящейся. Почему? 1) Луна является звездой 2) Луна – самый крупный объект Солнечной системы 3) Луна расположена ближе к Земле, чем к Солнцу 4) Луна отражает солнечный свет выберите правелиный ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)Луна отражает солнечный свет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить уравнение (5х+4)^3=(3х)^6
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста разложить число корень 38,4 . Например 4= 2 корень из 2
Ответить
Математика
Помогите очень надо
Ответить
Информатика
Вот такая задача: Есть сайт, есть ftp, mysql, как на него залить isp manager если нету ssh?
Ответить
Математика
Помогите пж 7,8 вопрос
Ответить