Солнце стало медленно погружаться в далёкий синий мир.И чем глубже оно уходило,те?? отчётливее рисовались

Русский язык
Солнце стало медленно погружаться в далёкий синий мир.И чем глубже оно уходило,те?? отчётливее рисовались
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Гость:
Ну и что делать-то надо?
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