Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушистыми звёздами. Какие это предложения сложноподчинённые? союзные или бессоюзные?
Русский язык
Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушистыми звёздами. Какие это предложения сложноподчинённые? союзные или бессоюзные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложения сложные, союзные, и мне кажется, что они сложносочиненные
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