Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушистыми звёздами. Какие это предложения сложноподчинённые? союзные или бессоюзные?

Русский язык

Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушистыми звёздами. Какие это предложения сложноподчинённые? союзные или бессоюзные?

Автор: Гость