Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушистыми звёздами. Какие это предложения сложноподчинённые? союзные или бессоюзные?

Русский язык
Солнце жгло по- вечернему,воздух был недвижим и уныл. Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над посёлком плыло тёмное небо с яркими пушистыми звёздами. Какие это предложения сложноподчинённые? союзные или бессоюзные?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложения сложные, союзные, и мне кажется, что они сложносочиненные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста)
Ответить
Биология
Как называется внесение удобрений в почву в жидком виде
Ответить
История
С какими внешними противниками воевало молодое Русское государство? Каковы были ??езультаты этих войн?
Ответить
Алгебра
Помогите мне пожалуйста
Ответить
Математика
Найдите неизвестное 11х=22×4
Ответить