Солтстік, отстік, батыс,шыыс тстарды айырмасы????сйлем курау

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Солтстік, отстік, батыс,шыыс тстарды айырмасы????сйлем курау
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Солтустігін сол жата, ал онтустігін он жата, ал батысын алдында, ал шыысын артында))
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