Солтстік, отстік, батыс,шыыс тстарды айырмасы????сйлем курау
Разное
Солтстік, отстік, батыс,шыыс тстарды айырмасы????сйлем курау
Ответ(ы):
Гость:
Солтустігін сол жата, ал онтустігін он жата, ал батысын алдында, ал шыысын артында))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Сочинение на тему Как я понимаю заповедь Иисуса христа ,,Люби ближнего как самого себя,, (По библейской притче ,, О добром самарянине ,,) СРОЧНО ПЛ...
Разное
Разное
Вычисли.Результат запиши в дециметрах и сантиметрах 5дм-20см+48см 70см-3дм+47см 6см*9=...? 8см*6=...?
Разное
Ахмед в 3 раза старше мухаммеда .через 5 лет, им вместе будет 30 лет .сколько лет каждому из мальчиков?