Сон Макара Расскажите о жизни Макара в далеком якутском селе. Как вы ее представляете?

Сон Макара Расскажите о жизни Макара в далеком якутском селе. Как вы ее представляете?

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