Сообщение на тему герои нашего времени

Герой нашего времениЛермонтов оставил глубокий след в истории русской литературы. Каждый человек, читающий произведения Лермонтова, заново для себя открывает этого великого писателя. Роман «Герой нашего времени» занимает если не центральное, то одно из главных мест в его творчестве. Название данного произведения состоит из двух частей. Основной смысл в нем приходится и на слово «герой», и на «наше время». Этим показывается авторское представление не только о герое, но и о своей современности. Роман Лермонтова включает в себя пять повестей, каждая из которых имеет свой самостоятельный сюжет. Но объединяет эти сюжеты в единое целое фигура главного героя. Постепенно, шаг за шагом, читатель приближается к пониманию его характера, характера Печорина. В первой повести «Белла» мы узнаем о нем из рассказа Максима Максимыча . Бесхитростный штабс-капитан старается как можно точнее и правдивее передать своему собеседнику, «странствующему офицеру», историю, случившуюся с Печориным в крепости. «Странный человек» — это слова, повторявшиеся несколько раз в процессе беседы с Максимом Максимычем, которому, однако, не понятны внутренние переживания того, о ком он говорит. Последующие повести представляют собой «Журнал Печорина», в котором герой сам рассказывает о себе, дает оценку своим поступкам. Печорин – это натура ищущая, одинокая во взглядах, мятежная, но нередко причиняющая боль тем людям, с которыми его сталкивает судьба. Погибает Белла, обижен простодушный Максим Максимыч равнодушием Печорина, обмануты в своих чувствах Мэри и Вера. Однако, его никак нельзя назвать обычным злодеем, достойным лишь осуждений и презрения. Печорин мучается, переживает, что не может найти своего места в жизни, потому что является причиной несчастья других. Главная черта героя нашего времени, Печорина, — постоянная активность, желание что-то делать, ему чуждо состояние покоя, он находится в постоянном поиске удовлетворенности человеческого существования. И эта удовлетворенность – вещь дорогая; чтобы обрести её, порой нужны усилия многих людей. Одной жизни на это может и не хватить. Не случайно Лермонтов сообщает о смерти Печорина не в конце произведения, и читатели, закрывая последнюю страницу «Героя нашего времени», представляют себе Печорина не сраженного жизнью человеком, а непокоримой, активной личностью, стремящейся во что бы то ни стало изменить свою судьбу. Этот роман не оставил равнодушными многих людей, в том числе и меня. Конкретный смысл и поведение героев мне остались понятными. Печорина портит его отношение к людям, его холодность к друзьям и некогда возлюбленным женщинам, но ,бесспорно, по всем показателям — это герой нашего времени. Такие горячие натуры не переведутся на русской велик