Сообщение на тему историческое прошлого людей

Термин «человек» относится в контексте эволюции не только к современному человеку, но и к вымершим представителям рода Homo. Согласно одной из самых распространенных гипотез, человек и современные обезьяны произошли от общего предка. Около 30 млн. лет назад, в период глобального похолодания, приматы повсеместно вымерли, за исключением Америки, Африки, и юга Азии. Есть предположение, что в Евразию из Африки предки гоминид мигрировали во времена, когда континенты были некоторое время соединены между собой (около 17 млн. лет назад). После потепления некоторые виды распространились в Евразии. Виды, близкие к человеку (шимпанзе и гориллы), отделились от предков людей около 7 — 8 млн. лет назад. Как происходила эволюция, рассказывают находки палеонтологов. Давайте посмотрим видео, в котором показаны близкие к человеку виды гоминид и первые виды людей.