Сообщение на тему последствия наших поступков

Разное
Сообщение на тему последствия наших поступков
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Гость:
Лучше сначало подумать прежде чем делать ты думаеш что будет всё хорошо но случаеться наоборот
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