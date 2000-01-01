Сообщение на тему: Разнообразие и распространение организмов на Земле. Чтобы текст был большим! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!!!!!

Биомасса на суше в целолм увеличивается от полюсов к экватору, в этом же направлении возрастает и количество видов растений и животных. Распространение растений и животных зависит от климата. Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных тропических лесов. Климат здесь жаркий и влажный. Так, в лесов приэкваторной части Амазонской низменности температура воздуха не опускается ниже 25° С, годовое количество осадков превышает 2000 мм, и выпадают они весь год. Деревья в этих лесах не сбрасывают всю листву одновременно, как бывает осенью в лесах умеренного климата, а меняют ее постепенно. Поэтому лес всегда зеленый, всегда в нем что-то цветет и зреют плоды. Кроны деревьев смыкаются, образуя сплошной зеленый полог. Под кронами влажно, душно. По стволам вьются, перекидываясь с дерева на дерево, лианы. Стволы и даже листья деревьев буквально облеплены растениями, которые впитывают влагу из воздуха. Среди них много папоротников и красиво цветущих орхидей. Распространены растения-эпифиты. Большинство животных влажных тропических лесов обитают в кронах деревьев. Здесь много обезьян, летучихи мышаей, ящериц, змей. В реках обитают крокодилы. Среди птиц много попугаев. Обилие насекомых — бабочек, жуков, муравьев. Там, где тепла достаточно, но очень мало влаги, мир растений и животных не может быть богатым, там пустыни. Величайшая на Земле пустыня — Сахара. В Сахаре отмечена самая высокая на Земле температура воздуха 58°С. Осадков меньше 50 мм в год, местами они выпадают раз в несколько лет. Каменистые участки пустыни кажутся безжизненными. В песчаных пустынях растут колючие кустарники, стелющиеся растения с очень мелкими листочками, испаряющими мало влаги. Многие растения существуют только благодаря длинным корням, забирающим воду с глубины более 10 м, некоторые растут, цветут и плодоносят только тогда, когда выпадают редкие дожди. Животные пустыни должны быть выносливыми и уметьобходиться длительное время без воды, питаясь подножным кормом (верблюд). Распространение растений и животных в Мировом океане Среди растений в океане преобладают водоросли. Они погружены в воду и поглощают из нее питательные вещества всей своей поверхностью. Корни им не нужны. Одни прикрепляются ко дну, другие свободно плавают. Некоторые достигают длины 60 м, а — другие микроскопические. Крупные океанские животные — свободно плавающие, они легко преодолевают большие расстояния. Это тюлени, каланы, дельфины, киты. Есть животные, обитающие у дна (ракообразные, моллюски, черви), есть прикрепленные ко дну (кораллы, губки). Распространение организмов в океане зависит: от поступления солнечного света перемещения воды, переносящей О2 и питательные вещества. На континентах преобладает живое вещество растений (99,2%), в океане — животных (93,7%). Однако сопоставляя их абсолютные величины (соответственно 2 400 млрд т и 3 млрд т), можно сказать, что живое вещество планеты преимущественно представлено зелеными растениями суши. Биомасса организмов, не способных к фотосинтезу, составляет менее 1%. Таким образом, границы биосферы определяются действием ограничивающих факторов, препятствующих дальнейшему распространению живых организмов.