Сообщение на тему суффикс щик

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Сообщение на тему суффикс щик
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
После: согласных т, д, с, з, ж пиши суффикс чик: перевод+чик, лёт+чик, разнос+чик, перевоз+чик, перебеж+чик остальных согласных пиши суффиксщик: паром+щик, стеколь+щик, камен+щик, фонар+щик
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