Сообщение на тему суффикс щик
Разное
Сообщение на тему суффикс щик
Ответ(ы):
Гость:
После: согласных т, д, с, з, ж пиши суффикс чик: перевод+чик, лёт+чик, разнос+чик, перевоз+чик, перебеж+чик остальных согласных пиши суффиксщик: паром+щик, стеколь+щик, камен+щик, фонар+щик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Что то тут не так... у меня задание со всякими загадками ( ну там " зимой и летом одним цветом" ) и тут я нашел одну загадку в которой говорится: в...
Разное
В красной коробке столько игрушек, сколько в белой и зеленой вместе. В зеленой коробке 45 игрушек, что на 18 игрушек больше, чем в белой. Сколько и...
Разное
Какую часть прямого угла составляет угол в 1градус 10 градусов чему равна одна вторая развернутого угла
Разное
"Победа будет за мной!"-думает школьник,доклеивая последнюю деталь своего самолёта.Что за конкурс и кто в нём будет учавствовать?Попробуйте в 5-6 п...
Разное
Разное
соз тыркестерын жаз. Экем, анам, апам, агам, сынлим, карындасым, ыным. Балабакшада, кишкентай, дэригер, дукенше, студент, мугалим, окуши ...
Разное