Сообщение на тему суффикс щик

Гость: Гость:

После: согласных т, д, с, з, ж пиши суффикс чик: перевод+чик, лёт+чик, разнос+чик, перевоз+чик, перебеж+чик остальных согласных пиши суффиксщик: паром+щик, стеколь+щик, камен+щик, фонар+щик