Сообщение на тему : западные соседи Руси с севера на юг

Если на юге Северо-Восточная Русь граничила с несколькими княжествами, то на севере ее соседом было единственное государственное образование — Новгородская феодальная республика. В XIV в. "Господин Великий Новгород" простирал свою власть на обширнейшие пространства европейского Севера. Подвластные здесь Новгороду земли включали в свой состав бассейн р. Печоры и достигали западных отрогов Урала, где жила летописная югра[1]. Тут проходили восточные рубежи новгородских владений на Севере. На западе Новгород граничил с Норвежским и Шведским королевствами, вассалом Тевтонского Ордена Ливонским Орденом, а на юге, в районе верхней Ловати, ее правого притока р. Полы и близ истоков Западной Двины — с великим княжеством Литовским.