сообщение о животном соня

Поскольку главное место обитания сони – дерево, то и питается она тем, что можно на нем найти – орехи, плоды, семена, мелких насекомых. Наземные сони, как и другие грызуны, любят пожевать разную травку, вроде листьев одуванчиков, крапивы или клевера. Древесные сони способны разорять гнезда, чтобы полакомиться птичьими яйцами. А еще эти маленькие зверьки проявляют и такую хищную черту, как поедание других, более мелких грызунов. В домашних условиях желательно обеспечить соне растительный рацион, то есть давать те же самые зерновые и семечки, орехи и некоторые фрукты, а также иногда баловать хлебом и морковью. Но исключать животную пищу из рациона сони целиком не рекомендуется. Разрешается изредка подкармливать питомца вареным мясом, яйцами, творогом и молоком. А для некоторых видов сонь, например, африканской и садовой, животная пища, наоборот, должна составлять основной рацион, а растительная лишь небольшую его часть. В кормушках этих сонь всегда должны быть яйца и мелкие насекомые. Рекомендуется разводить для зверьков специальных мучных червей. А в качестве источника необходимых витаминов использовать смешанный с пищей рыбий жир.