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сообщение об одном из городов золотого кольца россии-3 класс
сообщение об одном из городов золотого кольца россии-3 класс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир ,Ярославль.
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