сообщение об одном из городов золотого кольца россии-3 класс

сообщение об одном из городов золотого кольца россии-3 класс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ростов Великий, Сергиев Посад, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир ,Ярославль.
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