Сообщение про " Физика в нашей жизни" или " Физика и окружающий нас мир" Пожалуйста помогите

Сообщение про " Физика в нашей жизни" или " Физика и окружающий нас мир" Пожалуйста помогите

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Ответил Гость:
Физика и окружающий нас мир
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