Сообщение про матрешку

Матрешка- это русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно от трех и более. По традиции рисуется женщина в красном сарафане и платке. В наше время темы для росписи разнообразны: это сказочные персонажи, девушки, а также семьи. Сравнительно недавно набирает популярность Матрешка с изображением портрета на ней- портретная Матрешка. Портретная Матрешка -новое направление в искусстве авторской матрешки характеризующееся наличием портретного изображения на кукле. В нескольких городах работает музей матрёшки: в Москве -в Леонтьевском переулке, в Нижнем Новгороде, в Смоленске, Калязине, Вознесенском, в Сергиевом Посаде. Русская деревянная расписная кукла появилась в России в 90 годах 19 века в период бурного экономического и культурного развития страны.В связи с этим возникла целое художественное направление, известное под названием "Русский стиль". Восстановлению и развитию традиций народной крестьянской игрушки уделялось особое внимание. Эскиз русской деревянной куклы был предложен профессиональным художником Сергей Малютиным, одним из активных создателей и пропагандистов русского стиля в искусстве. Его Матрешка представляла собой круглолицую крестьянскую девушку, в вышитой рубашке, сарафане и переднике, цветастом платье, держащую в руках черного петуха. Русскую деревянную куклу назвали матрешкой. Сделано это было не случайно. В дореволюционной провинции имена Матрёна, Матрёша считались одними из наиболее распространенных женских имен в основе которых лежит слова "матерь".