Сообщение ПУРУМТУРУМПУРУМКИ содержит все символы некоторого алфавита.Найдите информационный объём этого сообщения.
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Сообщение ПУРУМТУРУМПУРУМКИ содержит все символы некоторого алфавита.Найдите информационный объём этого сообщения.
Ответ(ы):
Гость:
Если это Unicode, то 1 символ = 16 бит = 2 байта если это КОИ8(т.е. ASCII), то 1 символ = 8бит = 1байт в данном сообщении 17 символов, значит если это Unicode, то 17*16=272 бит (или 34 байта) если это КОИ8(т.е. ASCII), то 17*8=136 бит (или 17 байт)
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