Сообщение ПУРУМТУРУМПУРУМКИ содержит все символы некоторого алфавита.Найдите информационный объём этого сообщения.

Гость: Гость:

Если это Unicode, то 1 символ = 16 бит = 2 байта если это КОИ8(т.е. ASCII), то 1 символ = 8бит = 1байт в данном сообщении 17 символов, значит если это Unicode, то 17*16=272 бит (или 34 байта) если это КОИ8(т.е. ASCII), то 17*8=136 бит (или 17 байт)