Сообщение: "Саморазвитие личности современное состояние проблемы" -понятие саморазвития -виды саморазвития -Саморазвитие как процесс -барьеры саморазвития -особенности саморазвития на разных ступенях онтогенеза С...

Саморазвитие - это непрерывный комплексный процесс накопления человеческого капитала, при котором его собственник берет на себя ответственность за этот процесс и сам выбирает средства достижения личной цели в профессиональной деятельности. Саморазвитие основано на анализе нужд наемного работника в контексте его самооценки на фоне структуры основных способностей. Понятно, что для каждого конкретного индивида восприятие удовлетворенности принятым решением индивидуально. Оно зависит от ряда факторов, которые можно сгруппировать следующим образом: - личностно-демографические факторы; - психологические факторы; - культурные факторы; - социально-экономические факторы. Основными этапами саморазвития являются: - формирование профессиональной направленности. Профессиональная направленность как интегральное качество личности представляет избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соответствии со склонностями человека. Направленность проявляется в активизации интересов к определенным явлениям, фактам, процессам, имеющим как непосредственное, так и опосредованное отношение к той или иной профессии. - формирование профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение понимается как процесс принятия обоснованного решение о выборе профессии и, следовательно, варианта накопления человеческого капитала. - развитие профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность - это совокупность индивидуальных свойств личности, которые обеспечивают общественно-необходимую эффективность и рыночное качество результатов труда при одновременной удовлетворенности трудовым процессом. - формирование профессиональной компетенции. Профессиональная компетенция понимается как совокупность профессиональной компетентности (профессионально значимых знаний, умений, навыков) и обязанностей, прав, ответственности работника. - становление конкурентоспособного профессионала, т.е. работника обладающего лидерством в управлении переменами в сфере профессионального труда. Программой поддержки саморазвития, представляющей комплекс мероприятий по динамическому согласованию человека с профессией путем компромисса между рыночной потребностью в рабочей силе и способностями индивида, является профессиональная ориентация.