Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже содержит 4 бита информации. Сколько этажей в доме?

Информатика

Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже содержит 4 бита информации. Сколько этажей в доме?

Автор: Гость