Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже содержит 4 бита информации. Сколько этажей в доме?

Информатика
Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже содержит 4 бита информации. Сколько этажей в доме?
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Гость:
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