Сообщение по ОБЖ на тему психологические основы выживания в природных условия (миниму на 2-3 страницы)

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Умение управлять собой и своей психикой в изоляции от общества других людей - главный фактор выживания в сложных условиях автономного существования.Психические состояния, которые испытывает человек, попавший в чрезвычайную ситуацию. Страх, как главный психологический враг. Переживание страха, испуг, потеря контроля над своим поведением.Последствия страха: паника и паническое поведение. Их проявление в поведении человека. Попросите учащихся привести примеры панического поведения.Основные причины страха: внезапное изменение обстановки, одиночество, незнакомость, внезапное приближение кого-то или чего-то, высота, темнота, различные звуки.Что такое наше внимание? Предложите ученикам выполнить несколько упражнений для развития внимания, приведенных в приложении 1 учебника.Обратите внимание учеников, что тренируясь постоянно при помощи этих упражнений можно выработать такую черту характера, как наблюдательность.Предложите ученикам выполнить упражнения 1 и 2 для развития наблюдательности.Поясните понятие — объем внимания на примере.Разложите на столе 20 разных предметов: ручку, тетрадь, ключи, игрушку, фонарик и т.д. Пригласите к столу ученика и попросите разложить эти предметы. Накройте все это скатертью или газетой. Отвлеките ученика на какое-нибудь другое дело. Через 10 минут попросите его вернуться к столу. Снимите скатерть на полминуты и снова накройте предметы. Попросите ученика записать на бумаге все, что он успел увидеть. Потом снимите скатерть и сравните, все ли предметы он смог заметить и записать. Чем больше предметов записано, тем больше объем внимания.Тренировка объема внимания в повседневной жизни. Понятия: устойчивость и переключение внимания. Ощущения и восприятие, как важный фактор выживания в экстремальной ситуации на природе. Приведите пример из учебника о психологическом эксперименте на ощущение.Возможные последствия нарушения ощущения и восприятия в условиях автономного существования. Приведите пример из учебника о психологическом опыте на крысах.Важность зрительных объективных законов восприятия в различных ситуациях. Понятие «иллюзия восприятия».Предложите учащимся выполнить по вашему усмотрению несколько упражнений на развитие ощущения и восприятия.Значение памяти и мышления для человека, попавшего в экстремальную ситуацию.Понятие памяти. Непроизвольная и произвольная память.Мышление и интеллектуальное поведение. Этапы интеллектуального поведения на примере, когда человек заблудился в лесу.Предложите учащимся выполнить по вашему усмотрению несколько упражнений для развития памяти и мышления (приложение 1 в учебнике).Воображение и инстинкт самосохранения в условиях автономного существования. Чрезмерное увлечение размышлениями и воображением картин.Установка на выживание и ее элементы: осознание;оценка; поведение.Воля человека. Умение управлять своим поведением. Преодоление трудностей в достижении поставленной цели. Воспитание воли. Важность выполнения конкретных решений.