Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов сколько синволов в с??роке, если при составлении использоали 8-битное кодирование.
Информатика
Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов сколько синволов в с??роке, если при составлении использоали 8-битное кодирование.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7200*8=4*40*sim*8 sim= (7200*8)/(4*40*8)=450 ответ 450 символов
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