Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов сколько синволов в с??роке, если при составлении использоали 8-битное кодирование.

Информатика
Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов сколько синволов в с??роке, если при составлении использоали 8-битное кодирование.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7200*8=4*40*sim*8 sim= (7200*8)/(4*40*8)=450 ответ 450 символов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ля нагревание куска цинка массой 5 кг на 10 градусов необходимо количество теплоты, равное 20кДж. какова удельная теплоемкость цинка?
Ответить
Физика
Автомобиль равномерно движется со скоростью 108 км/ч. За какое время он пройдет пут?? 200м ?
Ответить
Английский язык
Когда вы бываете дома в пятницу? можно перевод на английский язык
Ответить
Русский язык
Поправте с запятыми. Мне нравится это место, я порекомендовал бы посетить его вс??м туристам.
Ответить
Литература
Чтение моя жизнь 4 класс по литературе
Ответить