Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов сколько синволов в с??роке, если при составлении использоали 8-битное кодирование.

Информатика

Сообщение занимает 4 страницы по 40 строк и содержит 7200 байтов сколько синволов в с??роке, если при составлении использоали 8-битное кодирование.

Автор: Гость