Сообщение записано буквами 128-символьного алфавита, содержит 15символов. Какой объём информации оно несёт
Информатика
Сообщение записано буквами 128-символьного алфавита, содержит 15символов. Какой объём информации оно несёт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=128 i=7 бит. 7 бит * 15 = 105 бит. Ответ: 105 бит
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