Сообщение записано буквами 32 символьного алфавита содержит 20 символов как о объе?? информации оно несет
Информатика
Сообщение записано буквами 32 символьного алфавита содержит 20 символов как о объе?? информации оно несет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 = 2^5 т.е. 5 бит на символ 20 * 5 = 100 бит
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