Соочинение о жизни земледельцев,вельножи

Гость: Гость:

Вельможа был человеком богатым. Он имел своих рабов. Ему не нужно было работать. И у него была изысканная еда и питьё. Земледелец же был человеком бедным, ему даже не всегда хватало пищи, потому что большую часть урожая он отдавал вельможе. Земледелец не мог иметь своих рабов, он в сущности им и был.