Соочинение о жизни земледельцев,вельножи

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Соочинение о жизни земледельцев,вельножи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вельможа был человеком богатым. Он имел своих рабов. Ему не нужно было работать. И у него была изысканная еда и питьё. Земледелец же был человеком бедным, ему даже не всегда хватало пищи, потому что большую часть урожая он отдавал вельможе. Земледелец не мог иметь своих рабов, он в сущности им и был.
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