Соотнесите природную зону и домашних животных,которых там разводят

Соотнесите природную зону и домашних животных,которых там разводят

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Северный олень - тундра Верблюд -   пустыни и полупустыни
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