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Соотнесите природную зону и домашних животных,которых там разводят
Соотнесите природную зону и домашних животных,которых там разводят
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Северный олень - тундра Верблюд - пустыни и полупустыни
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