Соотношение объема первичной мочи и вторичной составляет приблизительно: а) 1:1; 6) 10:1; в) 100:1; г) 1000:1.

Биология

Соотношение объема первичной мочи и вторичной составляет приблизительно: а) 1:1; 6) 10:1; в) 100:1; г) 1000:1.

Автор: Гость