Соотношение объема первичной мочи и вторичной составляет приблизительно: а) 1:1; 6) 10:1; в) 100:1; г) 1000:1.

Биология
Соотношение объема первичной мочи и вторичной составляет приблизительно: а) 1:1; 6) 10:1; в) 100:1; г) 1000:1.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:1 Почки человека за сутки образуют около 150 литров первичной мочи, вторичной около 1,5 литров
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