Сопоставь название растения со способом возможного для него вегетативного размн??жения. Смородина 1) Отводками Топинамбур 2) Листовыми черенками Ландыш 3) Корневыми отпрысками Сенполия 4) Клубнем Чеснок 5) Луковицей Малин...

Биология

Сопоставь название растения со способом возможного для него вегетативного размн??жения. Смородина 1) Отводками Топинамбур 2) Листовыми черенками Ландыш 3) Корневыми отпрысками Сенполия 4) Клубнем Чеснок 5) Луковицей Малина 6) Корневищем

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