сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ раздели их на положительные и отрицательные объясни свой выбор.На твой взгляд можно ли было провест и реформы иначе?

сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ раздели их на положительные и отрицательные объясни свой выбор.На твой взгляд можно ли было провест и реформы иначе?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ раздели их на положительные и отрицательные объясни свой выбор.На твой взгляд можно ли было провести
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