сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ раздели их на положительные и отрицательные объясни свой выбор.На твой взгляд можно ли было провест и реформы иначе?
сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ раздели их на положительные и отрицательные объясни свой выбор.На твой взгляд можно ли было провест и реформы иначе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сопоставь цели и первые результаты рыночных реформ раздели их на положительные и отрицательные объясни свой выбор.На твой взгляд можно ли было провести