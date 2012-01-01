Сопственая скрость теплохода 20.1/2 км/ч течение реки 1.7/8. Найдите скорость теплохода по ттечеи и против
Разное
Сопственая скрость теплохода 20.1/2 км/ч течение реки 1.7/8. Найдите скорость теплохода по ттечеи и против
Ответ(ы):
Гость:
20.1/2=20,5; 1.7/8=1,875 по течению 20.5+1.875=22.375км/ч против течения 20,5-1,875=18,625км/ч
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