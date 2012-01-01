Сопственая скрость теплохода 20.1/2 км/ч течение реки 1.7/8. Найдите скорость теплохода по ттечеи и против

Разное

Сопственая скрость теплохода 20.1/2 км/ч течение реки 1.7/8. Найдите скорость теплохода по ттечеи и против

Автор: Гость