Соревнование по прыжкам в длину принимали участие 250 участников Известно что в со??евновании по плаванию участвуют учеников 5 раз меньше чем соревнования по прыжкам в длину Сколько всего участников участвовал в соревнованиях
Математика
Соревнование по прыжкам в длину принимали участие 250 участников Известно что в со??евновании по плаванию участвуют учеников 5 раз меньше чем соревнования по прыжкам в длину Сколько всего участников участвовал в соревнованиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыжки-250уч. Плавание-?уч., в 5 раз меньше. Всего-?уч. Решение: 1)250:5=50(уч.)-учасников по плаванию. 2)250+50=300(уч.)-всего учасников. Ответ:300участников.
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