Соревнование по прыжкам в длину принимали участие 250 участников Известно что в со??евновании по плаванию участвуют учеников 5 раз меньше чем соревнования по прыжкам в длину Сколько всего участников участвовал в соревнованиях

Математика

Соревнование по прыжкам в длину принимали участие 250 участников Известно что в со??евновании по плаванию участвуют учеников 5 раз меньше чем соревнования по прыжкам в длину Сколько всего участников участвовал в соревнованиях

Автор: Гость