SOS-ОЧЕНЬ НУЖНО! Задание № 1. Укажите особенности политического развития России в ??ачале XX века. 1 2 3 4 5 Задание № 2. Укажите органы управления, действовавшие в России в начале XX века. 1.Государственный Совет 2.Дв...
История
SOS-ОЧЕНЬ НУЖНО! Задание № 1. Укажите особенности политического развития России в ??ачале XX века. 1 2 3 4 5 Задание № 2. Укажите органы управления, действовавшие в России в начале XX века. 1.Государственный Совет 2.Дворянская ассамблея 3.Святейший Синод 4.Комитет министров 5.Сенат 6.Державная дума 7.Совет народного хозяйства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) проникновение в Россию иностранного капитала 2) стремление власти монополизировать экономику страны 3) быстрые темпы индустриализации по сравнению с высокоразвитыми капиталистическими странами 4) отставание от развитых капиталистических стран по производству товара на душу населения 5) ярко выраженное расслоение населения 2. 1,3,4
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