SOS!!! Плиз,помогите решить задачу!!! У Огневушки-поскакушки два платочка: махнет од??им-огонь в костре разгорится,махнет другим-огонь погаснет. Площадь одного платочка в 4 раза больше площади другого. Оба платочка квадратной ...

Математика

SOS!!! Плиз,помогите решить задачу!!! У Огневушки-поскакушки два платочка: махнет од??им-огонь в костре разгорится,махнет другим-огонь погаснет. Площадь одного платочка в 4 раза больше площади другого. Оба платочка квадратной формы.Во сколько раз сторона одного платочка больше стороны другого? Еще нужна краткая запись всего этого...((( Как ее сделать? А решение не уравнением,а просто...Кто знает,напишите пожалуйста!!!Оч.надо!!!

Автор: Гость