SOS!!! Плиз,помогите решить задачу!!! У Огневушки-поскакушки два платочка: махнет од??им-огонь в костре разгорится,махнет другим-огонь погаснет. Площадь одного платочка в 4 раза больше площади другого. Оба платочка квадратной ...
Математика
SOS!!! Плиз,помогите решить задачу!!! У Огневушки-поскакушки два платочка: махнет од??им-огонь в костре разгорится,махнет другим-огонь погаснет. Площадь одного платочка в 4 раза больше площади другого. Оба платочка квадратной формы.Во сколько раз сторона одного платочка больше стороны другого? Еще нужна краткая запись всего этого...((( Как ее сделать? А решение не уравнением,а просто...Кто знает,напишите пожалуйста!!!Оч.надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароч. слухай сюда. a-строна большего платка. b - меньшего площадь квадрата это сторона в квавдрате. сделаем соотношение. a^2/b^2=4откуда a^2=4*b^2. извлекаем корень из всего это получаеться a=2bто есть в 2 раза больше
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